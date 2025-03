Michael Garcia je februarja 2020 utrpel opekline tretje stopnje, potem ko se mu je med prevzemom naročila v avtomobilu v mednožje izlil vroč čaj. Njegovi odvetniki so trdili, da prodajalec, ki mu je postregel tri večje napitke, enega izmed njih ni ustrezno pritrdil na kartonasto nosilo, je v ponedeljek poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Starbucks le deberá pagar 50 millones de dólares como indemnización, después de le derramaran un té caliente a este conductor. pic.twitter.com/EnisL5GDH0 — Sepa Más (@Sepa_mass) March 18, 2025

"Po hospitalizaciji in številnih presaditvah kože je Garcia pet let živel z iznakaženostjo, bolečinami, disfunkcijo in psihološko škodo, ki so jo povzročile opekline," so v sporočilu za javnost zapisali v odvetniški družbi Trial Lawyers for Justice.

V verigi kavarn zavrnili zahtevo po javnem opravičilu

V odvetniški družbi so navedli, da je Starbucks najprej zanikal odgovornost, pred sojenjem pa Garcii ponudil poravnavo v višini 30 milijonov dolarjev. So pa v verigi kavarn zavrnili zahtevo po javnem opravičilu in spremembi poslovne politike, ki jo je zahteval Garcia, zato je zadeva prišla na sodišče.

Porota v Los Angelesu je pretekli petek Garcii prisodila 50 milijonov dolarjev odškodnine, kar bo po besedah njegovih odvetnikov družbo Starbucks po prištetju odvetniških honorarjev in drugih stroškov na koncu stalo več kot 60 milijonov dolarjev.

Tiskovni predstavnik družbe Starbucks je dejal, da se bo družba pritožila na odločitev sodišča. "Ne strinjamo se z odločitvijo porote, da smo bili krivi za ta incident. Menimo, da je dodeljena odškodnina previsoka," je v izjavi za medije dejala vodja oddelka za poslovno komuniciranje Jaci Anderson.

Ob tem je poudarila, da so bili v družbi vedno zavezani najvišjim varnostnim standardom, vključno z ravnanjem z vročimi napitki.