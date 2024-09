Klemen Slakonja na Evrovizijo? To pravi naš igralec.

"Evrovizija 2025? Mislim, da imam pesem, ki ni 'tipično evrovizijska', a se obenem zdi idealna za Evrovizijo. Naj poskusim?" se je v objavi na Instagramu vprašal igralec, komik in TV-voditelj Klemen Slakonja.

Najverjetneje bi se Slakonja v boj za evrovizijski oder podal na tekmovanju Eme (če bodo organizatorji tekmovanje izvedli) in v primeru zmage zastopal barve Slovenije. Prihodnje leto bo tekmovanje za pesem Evrovizije potekalo v Švici, saj je na zadnjem tekmovanju slavil Švicar Nemo s pesmijo The Code.

Pod objavo so idejo Slakonje podprli številni znani Slovenci, med njimi pevka Maja Keuc, ki je Slovenijo na Evroviziji zastopala leta 2011, igralec Domen Valič ter guru oglaševanja Aljoša Bagola.

Trenutno pripravlja prvi samostojni LP

39-letni Slakonja je leta 2020 izdal svoj prvi samostojni božični EP, s svojim Small Bandom pa trenutno nastopa po vsej Sloveniji in v tujini ter tudi pripravlja prvi samostojni LP. Od leta 2010 do 2018 je bil Slakonja član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, širšo mednarodno pozornost pa je pritegnil leta 2016 s parodijo lika in dela ruskega predsednika Vladimirja Putina. Poleg lika Putina je v svojih videoposnetkih upodobil tudi papeža Frančiška, Donalda in Melanio Trump ter tudi Angelo Merkel.

Klemen Slakonja je od leta 2011 v zvezi z igralko Mojco Fatur, s katero imata dva otroka.

