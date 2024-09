Vrhunski simfonični orkestri in komorni sestavi v Zlatem in Srebrnem abonmaju Cankarjevega doma

Cankarjev dom napoveduje bogato abonmajsko sezono, Zlati in Srebrni abonma prinašata niz izjemnih koncertov mednarodno priznanih umetnikov in sestavov v izjemno akustični Gallusovi dvorani.

Mednarodni cikel simfonične glasbe, Zlati abonma, bo združil šest koncertov vrhunskih gostujočih orkestrov, dirigentov in solistov ter razgrnil navdušujoč program klasičnega simfoničnega repertoarja. Zagotovo bodo pritegnili pravljična Šeherezada Rimskega-Korsakova, Schubertova Deveta simfonija, imenovana Velika, violinski koncert Čajkovskega ter variacije na Paganinijevo temo Rahmaninova.

Daniil Trifonov, eden najbolj vročih pianistov zadnjega desetletja. Foto: Dario Acosta / Cankarjev dom

Uvodni večer Zlatega abonmaja bo pripadel Bamberškim simfonikom s slavnim pianistom Daniilom Trifonovom pod vodstvom Jakuba Hrůše, ki je svoj mednarodni uspeh nedavno okronal z imenovanjem za glasbenega direktorja Kraljeve opere v Covent Gardnu. Simfonični orkester iz Antwerpna bo pri nas premierno gostoval v družbi južnokorejske dirigentke Shiyeon Sung ter njene rojakinje Bomsori Kim, trenutno ene najbolj iskanih violinistk v svetovnem merilu in nagrajenke najprestižnejših tekmovanj (med drugimi Čajkovskega in kraljice Elizabete). Z glavnim dirigentom Luzernskega simfoničnega orkestra Michaelom Sanderlingom se v Ljubljano vrača zvezdniški violončelist Gautier Capucon.

Luzernski simfonični orkester, najstarejši švicarski orkester uspešno spaja več kot dvestoletno tradicijo in inovacijo. Foto: Philipp Schmidli / Cankarjev dom

Violinist Ray Chen, znanilec nove generacije klasičnega glasbenika, bo nastopil z Orkestrom italijanske Švice. Marca bo v Gallusovi dvorani gostoval nemški simfonični orkester iz Berlina v družbi grammyjevca, violinista Gila Shahama. Sezono bo zaokrožil koncert Orkestra Residentie iz Haaga z vzhajajočima zvezdama, pianistko Isato Kanneh-Mason in dirigentko Ruth Reinhardt.

Cikel mednarodnih komornih koncertov Srebrni abonma bo septembra odprla ameriška sopranistka slovenskih korenin Emily Pogorelc, ki je na koncertu opernih arij pred dvema letoma že očarala ljubljansko občinstvo. Nastopila bo z Godalnim kvartetom Simfoničnega orkestra Bavarskega radia, katerega član je tudi slovenski violončelist Jaka Stadler. Oktobra bo na sporedu recital dveh dedičev velike madžarske glasbene šole – violončelista virtuoza Istvana Vardaia in pianista Zoltana Fejervarija. Novembra bo Cankarjev dom gostil brata Lucasa in Arthurja Jussena, ki sta trenutno med najbolj iskanimi klavirskimi dui. Nastopata z najimenitnejšimi orkestri in sta redna gosta največjih festivalov, leta 2010 pa ju je pod okrilje vzela založba Deutsche Grammophon.

Bratski klavirski duo Lucas in Arthur Jussen, vrhunski tako v družbi uglednih orkestrov kot na recitalnem odru. Foto: Sanja Marusic / Cankarjev dom

Pomladni orgelski recital prinaša izjemnega gosta – Olivier Latry je titularni organist ikonične stolnice Notre-Dame v Parizu in genialen improvizator. Aprila prihaja karizmatični pianist Simon Trpčeski, glasbenik zavidljivega slovesa in domače ime pri ljubiteljih vrhunskega pianizma. Fenomen svetovnega pomena – skupina VOCES8 je popularen vokalni oktet, ki ustvarja redko prepletanje eteričnega in duhovnega. Z raznovrstnim repertoarjem bodo njegovi člani zaokrožili Srebrni abonma nove sezone.

Osem osupljivo usklajenih glasov – grammyjevi nominiranci 2023, ki navdušujejo z a capella nastopi. Foto: Andy Staples / Cankarjev dom

Vabljeni k vpisu Zlatega in Srebrnega abonmaja. Abonma lahko vpišete v Informacijskem središču CD (podhod Maxija) ob delavnikih od 11. do 13. in od 15. do 17. ter uro pred prireditvami. Spletni nakup na www.cd-cc.si. Telefon: (01) 2417 299

Elektronski naslov: vstopnice@cd-cc.si

Naročnik oglasnega sporočila je CANKARJEV DOM.