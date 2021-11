Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V družbi oddaje Jutro na Planetu se lahko prebujate vsak delavnik ob 7.25 na Planetu. V oddaji sta gostovala tudi nova udeleženka šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame in njen partner.

V oddaji Jutro na Planetu sta gostovala Katarina Benček in njen partner Marko Pavlovič. Katarina Benček je namreč nova članica ekipe vražjih dam, ki jih lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 21. uri v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Novopečena vražja dama je sicer poznana kot vplivnica na družbenih omrežjih. Svojo strast do potovanj je spremenila v uspešen posel, pri katerem sodelujeta z Markom.

V oddaji Jutro na Planetu sta gosta spregovorila o sodelovanju v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame in razkrila, kako se to razlikuje od opravljanja njunega posla.

Celoten pogovor s sedmo vražjo damo Katarino Benček in njenim partnerjem Markom Pavlovičem si lahko pogledate v zgornjem videu.

Jutro na Planetu je na sporedu vsak delavnik ob 7.25 na Planetu. Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame pa je na sporedu vsako soboto ob 21. uri. Vse zamujene vsebine si lahko ogledate tudi na naši videoplatformi Planeteka.si

