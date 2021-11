Na prvem snidenju sta bila razočarana, danes pa ...

Včeraj se je končala šesta sezona resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, ki ste jo na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do četrtka zvečer. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj se je po koncu snemanja zgodilo s Camom Merchantom in Jules Robinson. Že nocoj pa ne zamudite prve epizode sedme sezone tega resničnostnega šova.

Šesta sezona resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, v katerem se posamezniki prvič vidijo pred oltarjem in nato iščejo ljubezen s pomočjo strokovnjakov, ni skoparila s pestrim in zanimivim dogajanjem. Marsikatera zveza se je sicer končala, a zveza med Camom Merchantom in Jules Robinson še danes traja.

Cam Merchant in Jules Robinson sta par že tretje leto. Njun začetek pa ni bil ravno obetaven. Oba sta namreč priznala, da si ob prvem srečanju pred oltarjem nista bila vizualno privlačna. Pričakovala sta, da bo njun bodoči partner videti drugače.

Kljub začetnemu razočaranju pa je Jules priznala: "Takoj, ko sva se spoznala, sem se z njim počutila domače. Ugotovila sem, da je Cam zelo prijazen in da imava zelo podobna moralna prepričanja." Njuna povezanost ju je po koncu oddaje vodila do poroke, dobila pa sta tudi sina Oliverja.

Kaj pa se je zgodilo s preostalimi pari? Tudi Martha Kalifatidis in Michael Brunelli sta še vedno srečna skupaj. Martha je priznala, da to verjetno njo preseneča še bolj kot gledalce.

Sam Ball in Elizabeth Sobinoff ter Mike Gunner in Heidi Latcham sta dva para, ki sta sicer poskusila ostati skupaj tudi po koncu šova, a se zanju na koncu ni izšlo. Preostali pari so se razšli že prej. Nekateri udeleženci šova so še danes samski, drugi pa so našli srečo v objemu drugih partnerjev.

Včeraj se je šesta sezona resničnostnega šova Poroka na prvi pogled končala, a brez skrbi - že nocoj si boste lahko ogledali prvi del 7. sezone. Spoznali bomo nove pare, ki se bodo podali na pot iskanja sreče v ljubezni.

