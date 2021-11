Mikič: Prve tri mesece življenja sem bil Maja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tekmi za vilo na poligonu Zlata mrzlica je Igor Mikič - Mišica osvojil svojo prvo točko, potem ko je na tem poligonu pred tem doživel kar sedem porazov. Priznal je, da je bil tokrat posebej motiviran zaradi dodatne nagrade - konzole za računalniške igrice.

V pogovoru s Tino Gaber po osvojeni točki je razkril še, zakaj je imel otroško sobo v rožnati barvi. "Prve tri mesece sem bil Maja. Klicali so me Maja, ker je mami mislila, da bom punčka, in mi je vse kupila v roza barvi. Anekdota je ta, da je roza še danes moja najljubša barva," je v svojem slogu razkril priljubljeni Mišica. Več v zgornjem videu.

Življenjska zgodba Igorja Mikiča - Mišice

Vseeno pa njegovo otroštvo ni bilo postlano z rožicami. Zelo ga je namreč prizadela ločitev staršev pri njegovih dvanajstih letih, po kateri je nekaj časa živel z očetom, nato pa se je oče odločil zapustiti Slovenijo.

Mikič je povedal, da je šport med njegovim odraščanjem odigral zelo pomembno vlogo, saj se mu je predvsem po zaslugi treningov uspelo izogniti nepotrebnim težavam in slabim življenjskim odločitvam. Več v spodnjem videu.

Nocoj v Exatlonu tekmovalce čaka tekma za motivacijo. Obeta se še ena zanimiva tekma, saj sta ekipi, če sklepamo po včerajšnji tekmi, zelo izenačeni, zato bodo o zmagovalcu in dobitniku motivacijske nagrade odločale malenkosti.

