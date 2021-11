Zmagali pomembno tekmo, nato pa komaj zadrževali solze #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napeto bitko za vilo, ki jo je odločila šele štafetna tekma, so tokrat dobili tekmovalci modre ekipe Jadran. Poleg udobja jih je ob prihodu v razkošno domovanje čakalo še posebno ganljivo presenečenje.

Ekipa Triglav je prejšnji teden blestela in zabeležila zmago na vseh ekipnih preizkušnjah, zato je bila ekipa Jadran, ki je v petek po porazu v izločitvenem dvoboju ostala še brez odličnega Marka Knadfelca, pred zelo težko nalogo na tekmi za vilo.

Po polovici dvoboja je na poligonu Zlata mrzlica sicer že kazalo na še eno suvereno zmago ekipe Triglav, ki je vodila že s 6:3 in 8:5, a Jadran vseeno ni popuščal in na koncu uspel izenačiti na 9:9. Velja omeniti, da je Lara z zmago proti Vanji dosegla šele prvo žensko zmago pri modri ekipi po 48 dvobojih na poligonih.

O zmagovalcu je tako še petič v tej sezoni odločala štafetna tekma, v kateri vsako ekipo zastopata po eno dekle in en fant. Samo Petje in Lara Deu sta v odločilnem dvoboju ugnala navezo Jan Čampa in Marjanca Polutnik ter modre po tednu dni bivanja v baraki preselila nazaj v vilo.

Dodatna nagrada za zmagovalce je bila tokrat konzola za računalniške igrice in videosporočila domačih. Podobno kot prejšnji teden rdeča je bila tudi modra ekipa ganjena, saj je po zelo dolgem času lahko končno spet videla svoje najbližje. Več v zgornjem videu.

Veliko slabše razpoloženje pa je medtem vladalo v rdeči ekipi. Najbolj je bil razočaran Igro Mikič - Mišica, ki je ostal brez udobja vile in še brez igralne konzole, katere se je tako zelo veselil. Prepričan je, da so tokrat zmago dobesedno podarili nasprotni ekipi in vse skupaj označil za veliko katastrofo.

Mikič je bil po porazu močno razočaran:

