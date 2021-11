Alen ostaja v Exatlonu, zapušča ga Marko #video

Tudi v tokratni oddaji smo pred izločitvenim dvobojem spremljali tekmo za medalje, ki je potekala po istem sistemu kot zadnja tekma za medalje. Vsak od tekmovalcev je dobil pred začetkom tekme dve točki, pri čemer vsak poraz v dvoboju na poligonu pomeni točko odbitka. Tako po dveh porazih tekmovalec izpade iz tekme.

Tekmo za medalje je zaznamoval tudi povratek Jana Čampe, ki se je kar takoj odlično odrezal in prišel vse do finala, kjer ga je ugnal Marko Knafelc, ki je bil na celotni tekmi celo brez poraza. S tem si je zagotovil medaljo, kar je bila zanj velika spodbuda, pred napovedanim izločitvenim dvobojem.

Pri dekletih je svojo moč še enkrat prikazala Marjanca Polutnik, ki je v finalu ugnala sotekmovalko Vanjo Štebergar in prišla do še ene medalje.

Izločitveni dvoboj

Samo je vztrajal pri svoji odločitvi, ki jo je napovedal že dan prej in za drugega dvobojevalca določil Marka Knafelca. Povedal je, da se mu zdi, da Žan Luka Konjar še ni pokazal vsega v Exatlonu, poleg tega pa bi rad videl, kakšna so resnična razmerja moči v ekipi, čeprav so bili ostali prepričani, da ima Samo v resnici drugačno računico in se želi le znebiti enega od močnih nasprotnikov v zaključku Exatlona.

Dvoboj med Alenom Lamperjem je bil zelo izenačen in izredno naporen. Vseeno je bil Alen Lamper za odtenek boljši v finalnih igrah in prišel do vodstva s 3:1. Marko je takrat izkoristil medaljo, ki jo je dobil nekoliko prej na tekmi za medalje. Poteza se mu je obrestovala in že po naslednjem dvoboju je bil rezultat izenačen na 2:2. Toda to ni preveč zmedlo Alena, ki je še vedno bil v psihološki prednosti, saj je imel na zalogi še eno medaljo, ki bi jo lahko izkoristil, če bi Marko dobil naslednjo točko.

To se ni zgodilo, Alen je dobil oba naslednja dvoboja in si zagotovil obstanek v Exatlonu. "Domov grem s pokončno glavo, ker sem sebi dokazal, da sem še vedno dober športnik, da nisem še prestar za take igre, ko je šlo za moj obstoj, pa mi je malo zmanjkalo," je ob slovesu od sotekmovalcev povedal Marko Knafelc. Kako se je Marko Knafelc poslovil od ekipe Jadran, si lahko pogledate v zgornjem videu.

