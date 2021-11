Po novem porazu napeto: Prvič odkar sem tukaj, mi gre nekdo na ku***!

Tekmo na poligonu Jekleni spust sta zaznamovali predvsem Marjanca Polutnik in Vanja Štebergar, ki sta nasprotnici Evo Peternelj in Laro Deu ugnali s skupnim rezultatom 7:0. Vanja s štirimi točkami in Marjanca s tremi. Prispevek fantov modre ekipe je bil premalo, da bi lahko preprečili še tretji zaporedni poraz na poligonu v tem tednu. K zmagi z rezultatom 10:5 je za Triglav dve točki prispeval še Andrej Lenart in eno Igor Mikič.

Triglav si je z zmago priboril možnost, da izbero eno od številk, pod katerimi so se skrivale prednosti. Sreča jim je bila naklonjena in dobili so kar sedem sekund prednosti pred vsako tekmo v dveh krogih na jutrišnji tekmi za obstoj. Modrim je na obrazu pisalo, da jim ta prednost niti malo ni všeč.

Napetosti v ekipi

Še pred tednom dni je bil Jadran videti skoraj nepremagljiv, v tem tednu pa so zašli v hudo krizo, iz katere ne najdejo poti. Vse skupaj tudi že močno vpliva na vzdušje v ekipi. Medtem ko sta Samo Petje in Alen Lamper na samem poskušala najti krivca za poraze - po njunem mnenju sta za slabšo predstavo krivi dekleti, je njun odmik na samo močno zmotil Evo Peternelj, Marka Knafelca in Žana Luko Konjarja.

Ni se jim zdelo prav, da se o stvareh ne pogovarjajo kot ekipa, ampak da Samo in Alen to raje počneta za njihovimi hrbti. Hkrati je Eva prepričana, da Samo in Alen že kujeta taktiko za zaključni del Exatlona, kjer bo vsak tekmoval zase. Primorka je v pogovoru še priznala, da so njeni živci prvič na resni preizkušnji, odkar je v Exatlonu. Več v zgornjem videu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.