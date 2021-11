Je Samo res sabotiral svojo ekipo in namenoma izgubljal? #video

V včerajšnji tekmi so tekmovalci Triglava slavili na tekmi za motivacijo in na ugibanki, kjer se tekmovalci borijo za zapestnice. Nekateri so prepričani, da je Samo na tekmi za zapestnice svojo ekipo namerno vodil v poraz.

Triglav se je po dolgem nizu porazov spet uspel sestaviti in v tem tednu sploh še ne pozna poraza. Ravno obratno je pri Jadranu, ki je, kot kaže, zašel v manjšo rezultatsko krizo. Po porazu na tekmi za vilo so izgubili tudi tekmo za motivacijo in so bili slabši od Triglava tudi na zabavnem izzivu, imenovanem ugibanka, kjer si zmagovalna ekipa pribori zapestnice, pet zbranih zapestnic pa pomeni eno medaljo.

In prav to je sprožilo ugibanja, ali se je včerajšnji poraz Jadrana v pantomimi zgodil tudi po zaslugi njihovega člana Sama Petjeta. Vsi člani Jadrana z izjemo Sama in Lare so namreč pred včerajšnjo ugibanko v svoji posesti imeli po štiri zapestnice in naslednja bi jim že prinesla medaljo.

Andrei Lenart - Thorminator je zato začel naglas razmišljati, ali je Samo res tako slab v pantomimi, saj v paru z Laro nista uspela ugotoviti niti enega gesla, ali pa si le ne želi, da bi njegovi sotekmovalci dobili medalje, ki bi jih v morebitnem izločitvenem dvoboju lahko uporabili proti njemu. Več v zgornjem videu.

Že nocoj tekmovalce v Exatlonu čaka tekma za bonus, ki zmagovalni ekipi prinaša eno od treh prednosti na jutrišnji tekmi za obstoj.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.