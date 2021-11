S tem so se po porazu tolažili pri Jadranu #video

Po treh tednih bivanja v luksuzni vili se je ekipa Jadran morala preseliti v skromno barako, kjer so jih namesto udobnih postelj čakali ozki ležalniki. To pa jih, kot kaže, ni pretirano motilo, saj so vsi dejali, da so zelo dobro spali, razen Lare Deu.

Naslednji dan so že staknili glave in se pogovorili o tem, kaj je šlo na tekmi za vilo narobe. Enotni so si bili, da jih je niz zmag nekoliko uspaval in da so izgubili osredotočenost. Prepričani so, da bodo že na naslednji tekmi spet pokazali svoj pravi obraz.

Že nocoj jih namreč čaka tekma za motivacijo in nekateri so se spraševali, ali bo nagrada podobna tisti, ki so je bili včeraj deležni člani ekipe Triglav. Ti so si v vili ogledali posebne videoposnetke svojih najbližjih in bili ob tem močno ganjeni.

Pri Jadranu so se tolažili s tem, da takšna nagrada lahko tekmovalcem naredi več škode kot koristi. Če po tako dolgem času spet vidiš znane obraze, ti je daleč od doma lahko še težje, sta se strinjala Alen in Žan Luka. Več v zgornjem videu.

Nocoj tekmovalce Jadrana in Triglava čaka tekma za motivacijo na poligonu Modri dirkač. Katere tri motivacijske nagrade bodo na voljo in katero bo zmagovalni ekipi namenila sreča, bo znano v nocojšnji oddaji.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.