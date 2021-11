Provokacije Mikiča razjezila modro ekipo #video

Na tekmi za motivacijo sta se ekipi Triglav in Jadran udarili za tri mogoče nagrade. Prva je bila plavanje z morskimi psi in skati, druga spust po jeklenici in tretja filmski večer.

Po porazu na tekmi za motivacijo so v ekipi Jadran sicer obljubljali, da jih je to predramilo in da bodo že naslednji tekmi spet pokazali svojo moč, ampak se to ni zgodilo. Namesto zmage so doživeli enega od najhujših porazov v Exatlonu doslej. Triglav je bil boljši z rezultatom 10:2. Predvsem je bodlo v oči, da nihče od fantov v modri ekipi ni osvojil niti točke. Edini dve točki sta dosegli Eva Peternelj in Lara Deu.

Ob zaključku tekme je za slabo voljo v ekipi Jadran poskrbel še Igor Mikič - Mišica, ki se je pošalil na njihov račun. Po njegovem mnenju je Triglav iz Jadrana na poligonu Modri dirkač naredil ribjo juho.

S svojo pripovedjo je nasmejal sotekmovalce, nekoliko manj pa člane ekipe Jadran. Mikičeve besede so bile po mnenju Sama nadvse žaljive in ponižujoče, zato je na to opozoril tudi med pogovorom v baraki. Zdi se mu, da so bili do nasprotne ekipe Triglav doslej čisto preveč prijazni. Dejal je, da odslej ni več prostora za prijateljstvo, ampak da se mora začeti brezkompromisna tekma z nasprotniki. Več v zgornjem videu.

Ekipi sta se tokrat pomerili tudi v zabavni ugibanki, ki tekmovalcem zmagovalne ekipe prinaša zapestnice. Pet zapestnic pomeni eno medaljo, ki jo je moč vnovčiti na izločitvenih dvobojih. Nekateri člani Jadrana so že imeli štiri zapestnice, zato bi jim še ena prinesla medaljo, a tudi na tej preizkušnji so bili boljši člani ekipe Triglav.

Kasneje so člani ekipe Triglav uživali še v priborjeni motivacijski nagradi. Čeprav so si bolj želeli plavanja z morskimi psi in skati ali spusta po jeklenice, se je pod številko tri, ki jo je izbral Andrei Lenart Thorminator skrival filmski večer. Tudi ta nagrada se je na koncu izkazala za več kot dobrodšlo.

Že jutri tekmovalce čaka nova tekma za bonus, na kateri se bodo želili modri maščevati Triglavu za poraz in ponižujoče besede. Jim bo uspelo?

