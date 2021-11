To je bil razlog, da so tekmovalci Jadrana izgubljali živce #video

Na tekmi za motivacijo v oddaji Exatlon, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, smo videli visoko zmago ekipe Triglav. Rdeči so bili med tekmo zelo hudomušno razpoloženi, kar je še dodatno dvigalo pritisk tekmovalcem ekipe Jadran.

V včerajšnji oddaji Exatlon smo lahko videli, da šala Igorja Mikiča, ki je na zaključni ceremoniji dejal, da je bila tekma za motivacijo kot kuhanje juhe iz Jadranskih rib, med tekmovalci modre ekipe ni bila najbolje sprejeta. V pogovoru v baraki so celo sklenili, da se na tekmah ne bodo več vedli prijateljsko do tekmovalcev Triglava, ampak jih bodo gledali le še kot svoje nasprotnike.

In čeprav so bili modri v prvi vrsti jezni na Mikiča, pa lahko v zgornjem ekskluzivnem videoposnetku vidite, da je ta le povzel dogajanje na klopi med tekmo, ko so se vsi člani ekipe Trigla hudomušno zabavali na račun modre ekipe in suverno zmago primerjali s kuhanjem nasprotnikov v ekonom loncu. Več v zgornjem videu.

Nocoj v Exatlonu

Tekmovalci Jadrana in Triglava se bodo nocoj merili na pomembni tekmi za bonus. Zmagovalec nocojšnjega poligona bo na jutrišnjo tekmo za obstoj šel s prednostjo, ki je lahko tudi odločilna.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

