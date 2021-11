Od Exatlona se poslavlja Noemi #video

Tekma za obstoj se je tokrat odvijala na poligonu Sršenje gnezdo. Že pred tekmo je bilo jasno, da bodo v primeru poraza v izločitveni dvoboj morala dekleta pri Triglavu in fantje pri ekipi Jadran.

Ekipa Triglav je bila na tekmi zelo oslabljena, saj sta bila poškodovana Franko Bajc in Jan Čampa, zaradi slabega počutja pa je tudi Igor Mikič nastopil le enkrat. Kasneje je moški del ekipe zastopal le še Andrei Lenart - Thorminator, ki je na koncu dosegel kar tri zmage.

Tekmo za obstoj so bolje začeli tekmovalci ekipe Jadran, ki so nabrali lepo prednost 4:1, nato pa se je odprlo Triglavu, ki je izid najprej izenačil, nato pa celo prešel v vodstvo s 5:4. Sledil je napet dvoboj vse do rezultata 7:7, nato pa so modri s tremi zaporednimi zmagami postavili končni izid 10:7.

Fantje iz ekipe Jadran so si tako zagotovili obstanek, medtem ko so morala dekleta Triglava v izločitveni dvoboj. Prva dvobojevalka je bila Noemi Jae zaradi najslabše osebne statistike. Njeno nasprotnico pa je morala ponovno izbrati statistično najboljša Pina Umek.

Na veliko presenečenje vseh zbranih je imela tokrat časa za premislek le nekaj sekund. Izbrala je Marjanco, ki z njeno odločitvijo ni bila preveč zadovoljna, kar kaže tudi na to, da med Marjanco in Pino odnosi v zadnjem času niso ravno najboljši.

Izločitveni dvoboj

Izločitveni dvoboj se je tokrat odvijal na novem poligonu, imenovanem Vražja kupola. Čeprav je bila Marjanca pred tekmo v vlogi velike favoritke, pa je bil dvoboj zelo napet, in z nekaj sreče bi si obstanek v Exatlonu lahko priborila tudi Noemi, ki je pri zaostanku 3:1 izkoristila svojo edino medaljo, nato pa naslednji dvoboj dobila ter tako izid izenačila na 2:2.

Noemi je bila odlična v finalni igri, pri metanju peščenih vreč, kar je bila tudi sicer njena največja "specialiteta" v Exatlonu.

Izločitveni dvoboj med Noemi In Marjanco je bil bolj napet, kot so mnogi pričakovali.

Marjanci se je na tekmi poznalo, da v zadnjem času ni bila v popolni fizični kondiciji in je bila zato vidno utrujena, vseeno pa ji je na koncu uspelo iz sebe iztisniti še zadnje atome moči in zmagati z rezultatom 4:2.

Noemi je kljub porazu in koncu njene poti v Exatlonu povedala, da je zelo hvaležna za izkušnjo in da je ravno v zadnjih dneh zares začela uživati ter ceniti vse, kar je lahko doživela v Dominikanski republiki. Njeno slovo od sotekmovalcev si lahko ogledate na zgornjem videu.

