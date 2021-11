Triglav nepričakovano izgubil še enega tekmovalca

Voditelj Miran Ališič je pred tekmo na poligonu Zlata mrzlica močno presenetil tekmovalce s sporočilom, da jih namesto tekme za bonus čaka kar tekma za obstoj. To je pomenilo, da bo že sredi tedna nekdo moral zapustiti igro za 50 tisoč evrov.

Tudi na tej tekmi so člani ekipe Jadran bolje delovali in si zmago zagotovili z veliko prednostjo 10:3. Pri tem je treba poudariti, da je imela ekipa obilo težav s poškodbami in slabim počutjem svojih tekmovalcev. Na poligonu tokrat nista nastopili Franko Bajc in Andrei Lenart, med tekmo pa sta zdravniško pomoč potrebovala še Jan Čampa zaradi poškodbe roke in Marjanca Polutnik zaradi slabega počutja. Samo en nastop je opravil Simon Blaževič, nato pa zaradi slabega počutja ni več šel na poligon.

Podobno usodo kot Simon je v modri ekipi sicer doživela tudi Eva Peternelj.

Izločitveni dvoboj

Poraz rdeče ekipe je pomenil, da se bosta za obstanek v tekmovanju za 50 tisoč evrov morala spet boriti dva moška iz ekipe Triglav. Prvi dvobojevalec je samodejno postal statistično najšibkejši tekmovalec rdeče ekipe Igor Mikič - Mišica, njegovega nasprotnika pa je izbirala statistično najmočnejša članica ekipe Pina Umek. Pina ni imela prav zahtevnega dela, saj je bil po zdravniški oceni edini sposoben tekmovalec za izločitveni dvoboj Simon Blaževič.

Simon je ob tem povedal, da za dvoboj ni stoodstotno pripravljen, saj so ga v zadnjem obdobju mučile zdravstvene težave, vseeno pa dvoboja ni želel vnaprej predati, saj se v njem, kot je dejal, pretaka istrska kri. "Krepat, ma ne molat," je znan rek, ki ga je uporabil ob tem.

Odločilna točka za zmago Mišice:

Vseeno je bil Igor Mikič - Mišica v prvih treh dvobojih na poligonu Ravnovesje življenja suvereno boljši. Nato je Simon rezultat znižal na 3:1 in kazalo je, da bi lahko pripravil preobrat. Ampak Mikič se vseeno ni pustil preveč zmesti in že v naslednji igri mu je s četrto osvojeno točko uspelo zagotoviti obstanek, Simona pa je po osmih tednih bivanja v Dominikanski republiki poslal domov. Pri tem je Simon poudaril, da je bil Exatlon zanj izjemna izkušnja, za katero je nadvse hvaležen. Več v zgornjem videu.

Simon Blaževič - Sisi Junior zapušča Exatlon.

Mikič, ki je zmagal v že drugem izločitvenem dvoboju, se je ob koncu obregnil ob nekatere svoje sotekmovalce in povedal, da se zaveda, da so si nekateri sotekmovalci bolj želeli, da bi on zapustil šov.

"Saj veste, nihče ne mara tistega, ki stvari pove v obraz, raje imajo mirne ljudi. S takimi je lažje sobivati. Verjamem, da znam biti na trenutke tečen, agresiven, prehitro vzkipljiv. Simon vse to vsekakor ni. On dekleta zavede z brado in lepimi očmi, da z njim opazujejo zvezde, z mano pa ne. Z mano se raje prepirajo," je v svojem slogu povedal Mišica.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

