Nives Orešnik predala izločitveni dvoboj in zapušča Exatlon #video

Za obstanek v tekmovanju Exatlon sta se na poligonu pomerili Nives Orešnik in njena izzivalka Noemi Jae. Gledalci so lahko videli le eno tekmo, nato je Nives dvoboj predala. Še pred tem so se tekmovalci, združeni v slovensko reprezentanco, znova pomerili z Mehičani, ti so prvi poraz težko sprejeli.

Tekmovalci ekip Jadran in Triglav so bili navdušeni, da se bodo spet pomerili z Mehičani, te so pred dnevi presenetljivo ugnali z rezultatom 10:7 in jim zadali sploh prvi poraz v zgodovini oddaje Exatlon. Poraz so slovenski tekmeci le s težavo sprejeli, zato so prišli na tokratni poligon z veliko željo po maščevanju, medtem ko so se Slovenci zavedali, da jim je v prvem dvoboju uspel izjemen podvig in da tokrat nimajo ničesar izgubiti.

Mehičani so bili zelo motivirani in odločeni, da Slovencem ne bodo puščali lahkih točk. In res so izjemno začeli ter povedli z rezultatom 8:0, pri čemer pa je treba poudariti, da so se naši tekmovalci z njimi povsem enakovredno kosali na poligonu, točke pa so Mehičani dobivali šele v zaključkih, v precej zapleteni finalni igri.

Mehičani so bili na povratnem dvoboju premočan nasprotnik.

Prvo točko za slovensko ekipo je osvojil šele Samo Petje za 8:1. Niz Slovenije se je s tem začel, saj so naslednje tri točke osvojili Pina Umek, Andrei Lenart in Marjanca Polutnik. Pri izidu 8:4 so Mehičani spet vzeli stvari v svoje roke in postavili končni izid 10:4. Poraz slovenske ekipe ni preveč prizadel in strinjali so se, da so se tokrat na poligonu predvsem zelo dobro zabavali.

Vtisi po porazu na drugi tekmi proti Mehiki:

To pa je bil šele uvod v še pomembnejši dvoboj za obstanek v igri za 50 tisoč evrov, v katerem sta se pomerili statistično najmanj uspešna tekmovalka Triglava Nives Orešnik in Noemi Jae, ki se za njeno nasprotnico javila kar sama.

Pred dvobojem je Nives sicer tožila, da njeno počutje ni najboljše, vseeno pa se ji je uspelo pripraviti in se udeležiti dvoboja, kjer se tekmuje na štiri zmage. Nives je prvi dvoboj dobila, nato pa so se ji spet začele pojavljati težave, ki so jo mučile v zadnjem obdobju.

Težave Nives Orešnik po prvem dvoboju:

Po krajšem premoru in posvetu z zdravniško službo se je nato odločila dvoboj predati. S tem si je obstanek v Exatlonu zagotovila Noemi. Kako se je Nives poslovila od svojih sotekmovalcev, si lahko pogledate v zgornjem videu.

