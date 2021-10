Tina Gaber: Mehičane smo "pohrustali kot tortilje" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami je večer, ko bosta moči spet združili obe ekipi Exatlona, modra in rdeča. Slovenska reprezentanca Exatlona se bo namreč pomerila z Mehiko. Oddaja Exatlon je na sporedu vsak delavnik ob 19.45 na Planetu.

Ekstremna preizkušnja Exatlon bo nocoj postala še kako zanimiva. Iz Dominikanske republike se nam je oglasila sovoditeljica Tina Gaber, ki pravi, da se Mehičani nikakor niso mogli sprijazniti s tem, da so jih Slovenci "pohrustali kot tortilje". Tina je vsakodnevno vpeta v priprave, ki se trenutno odvijajo v bližini poligonov, zato nam je razložila, kaj lahko nocoj pričakujemo.

Po torkovi zmagi na mednarodni tekmi, v kateri ni bilo pomembno, ali si član modre ali rdeče ekipe, so bili vsi navdušeni. Tudi nad tem, kako so se za en večer vsi združili.

Marko Knafelc iz modre ekipe Jadran je dejal, da je bila to res nora izkušnja z edinstveno energijo in da se je bilo čudovito družiti z "rdečimi", česar ne bo kmalu pozabil. Danes pa bodo lahko to ponovili.

Nocoj jih namreč čaka revanša z Mehiko, a tudi izločitveni dvoboj. Tudi danes se bomo morali od nekoga posloviti; tokrat je na vrsti rdeča ekipa, prva dvobojevalka pa je Nives.

Vse zamujene in ekskluzivne vsebine si lahko ogledate na Planeteka.si

Oddaja Exatlon je na sporedu vsak delavnik ob 19.45 na Planetu. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.