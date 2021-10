Triglav spet v izločitveni dvoboj: "Ne bo žur, ampak solze in jok" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalci ekip Triglav in Jadran so se merili na poligonu Čarodejeva past, ki ga odlikuje veliko vode. Po včerajšnji zmagi Triglava na tekmi za motivacijo je bilo pričakovati izjemno izenačen boj, a se to ni zgodilo.

Jadran je nasprotnike ugnal suvereno z rezultatom 10:4. Pri Triglavu se tokrat fantje niso posebej izkazali, saj je samo Franko Bajc osvojil dve točki, zato je voditelja Mirana Ališiča zanimalo, ali so se fantje maščevali dekletom zaradi podobnega izkupička, ki so ga dosegli v prejšnjem tednu.

Igor Mikič mu je zagotovil, da poraz fantov ni bil nameren, za slab izkupiček je bilo po njegovih besedah krivo pomanjkanje sreče v ključnih trenutkih. Dodal je, da mu je žal, da so svoja dekleta pustili na cedilu.

Zaradi najslabše osebne statistike se bo morala v izločitveni dvoboj ponovno podati Nives Orešnik, ki je pred časom v dramatičnem in s solzami zaznamovanem dvoboju že ugnala Aleksandro Podgoršek. Njeno nasprotnico pa bo, podobno kot pred tednom dni, spet določila Marjanca Polutnik.

Marjanca nad tem ni bila pretirano navdušena, saj je bila prejšnji teden z odločitvijo, da bo dvobojevalec Chorchyp, deležna številnih kritik. Tokrat se je odločila, da bo izbor druge dvobojevalke prepustila ekipi, pri tem pa je prišlo do nepričakovanega dogodka, saj se je Noemi Jae prostovoljno javila, da gre v dvoboj. Več v zgornjem videu.

Ali bo Marjanca upoštevala njeno željo ali pa bo spet poskrbela za veliko presenečenje, bomo izvedeli v petkovi oddaji, v kateri nas čaka tudi povratni dvoboj z ekipo Mehike, ki so jo slovenski tekmovalci v prvi tekmi ugnali z 10:7.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.