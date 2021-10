Znano je, kdaj bo na sporedu povratna tekma z Mehiko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek smo v Exatlonu lahko spremljali pravi spektakel na mednarodni tekmi med ekipama Slovenije in Mehike. Zmaga je zelo presenetljivo šla v roke Slovencem, močno razočarani Mehičani pa so si zato takoj po tekmi zaželeli povratne tekme.

Exatlon navdušuje gledalce v Mehiki že pet sezon in je skoraj tako priljubljen kot nogomet. Posamezna sezona šova tam traja osem mesecev, vsaka oddaja pa je dolga kar tri ure. Mehiški tekmovalci vsako preizkušnjo na poligonu jemljejo nadvse resno in nič drugače ni na posebnih mednarodnih tekmah, na katerih do tekme s Slovenijo v petih letih niso doživeli niti enega poraza.

Zmaga Slovenije z 10:7 je bila za Mehičane prvovrsten šok in njihovo razočaranje na zaključni slovesnosti je bilo več kot očitno. To je bil verjetno tudi razlog, da so si takoj zaželeli povratne tekme. Njihova želja se jim bo uresničila že jutri na poligonu Pekel.

Toda še prej tekmovalce ekip Triglav in Jadran čaka izjemno pomembna tekma za obstoj na poligonu Čarodejeva past. Poražena ekipa bo morala dva svoja tekmovalca poslati v izločilni dvoboj. Ta teden so pri Jadranu ogroženi fantje, pri Triglavu pa bi se v primeru poraza morala posloviti ena od deklet.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

