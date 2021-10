Slovenci Mehičanom zadali prvi poraz v petih letih #video

Na sinočnji posebni mednarodni tekmi med Slovenijo in Mehiko se je zgodila svojevrstna senzacija, saj je slovenska ekipa ugnala favorizirano Mehiko z 10:7 in jim zadala sploh prvi poraz. Uspeh je toliko večji, če vemo, da je Exatlon v Mehiki izjemno priljubljen in se lahko primerja celo s priljubljenostjo nogometa. Preden so se Mehičani na poligonu Mesto Exatlon pomerili z našo ekipo, so med drugim ugnali ekipo Kolumbije, Romunije, Madžarske, Grčije in Združenih držav Amerike.

V Mehiki lahko gledalci Exatlon spremljajo že peto leto, posamezne sezone oddaje pa tam trajajo po osem mesecev, ena epizoda Exatlona je pri njih dolga tri ure.

Kaj jim je uspelo, so se po tekmi začeli zavedati tudi tekmovalci Triglava in Jadrana. "Ali vi veste, da smo premagali Mehičane, ki jih je več kot 100 milijonov, nas je pa dva milijončka," je sotekmovalcem dejal Alen Lamper, ki si je zmage proti favoriziranim nasprotnikom res močno želel. "Oni so bili pet sezon nepremagani," pa je dodal Marko Knafelc. Več v zgornjem videu.

Potem ko so slovenski tekmovalci za eno tekmo moči združili pod slovensko zastavo, bodo že nocoj na poligonu spet zastopali svoji ekipi Triglav in Jadran. Na poligonu Močerad se bodo pomerili na temi za motivacijo. Triglav si želi že nocoj končati dolg niz porazov, ki so mu jih v zadnjem obdobju prizadejali tekmovalci Jadrana.

