Vražja dama potočila prve solze v šovu #video

Pika Zrim je v četrti oddaji šova Vražje dame najprej pokazala, da ji hišna opravila niso tuja. Že od nekdaj se z elanom loti vsakega dela, tako znotraj hiše kot zunaj nje. "Zadnja leta mi pri tem veliko pomaga tudi moj mož," je priznala. Pika bo z možem Jankom novembra praznovala 20. obletnico zveze, poročena pa sta 13 let.

"Ob Janku sem spoznala, kaj pomeni, da je ženska ljubljena in spoštovana," je priznala vražja dama, dodala pa še, da je mož izjemno pozoren do nje in da jo sliši. "Janko je resnično dober človek," je z ljubeznijo v očeh povedala Pika. Brez dlake na jeziku je dejala, da jo nekatere stvari pri možu tudi nervirajo; najbolj to, da se z njim ne da skregati, ker je tako miren. "Včasih, ko se skregava, imam jaz bolj monolog," je pojasnila vražja dama.

Piki družina pomeni ogromno, kar je dokazala tudi v oddaji. Pred kamerami je namreč potočila prve solze, saj je bil njen vnuk Aleksej na počitnicah, ona pa ga je zelo pogrešala. "Ko ne pride k meni 14 dni, imam občutek, kot da ga ni bilo tri mesece," je priznala Pika. "Želim si, da bi Aleksej v odraslih letih svoji družini in prijateljem pripovedoval, kako je bilo pri babici," je vražja dama sklenila v solzah.

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 21.00.

