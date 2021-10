Neverjetno: Slovenija ugnala favorizirane Mehičane #video

V Mehiki gledalci spremljajo Exatlon že pet let in po priljubljenosti se lahko kosa celo z nogometom, je bilo povedano v nocojšnji oddaji. Mehiški tekmovalci tekme na poligonih proti drugim državam jemljejo nadvse resno in so na njih skoraj nepremagljivi, zato so bili tudi pred tekmo s Slovenijo v vlogi velikih favoritov.

Vseeno se tekmovalci ekip Triglav in Jadran, ki so tokrat združili moči pod slovensko zastavo, nasprotnika niso ustrašili. Že začeli so izjemno dobro in presenetljivo povedli s 3:0. Prve tri točke so slovenski ekipi prinesli Andrei Lenart, Marjanca Polutnik in Alen Lamper.

Sledil je zelo izenačen boj za vsako točko in Mehičani so se nekajkrat močno približali, ampak Slovenci so vseskozi uspeli ohranjati vodstvo. Odlično sta nastopila tudi Igor Mikič in Lara Deu, ki nista bila izbrana v prvo postavo, vseeno pa sta Sloveniji priborila vsak po eno točko in rezultat povišala na 7:4.

Nato je sledila serija Mehičanov, ki so s tremi zaporednimi zmagami prišli do izenačenega rezultata 7:7. Zdelo se je, da jim bo uspelo uprizoriti popoln preobrat, ampak slovenska ekipa se ni pustila zmesti. Franko Bajc je najprej poskrbel za novo vodstvo z 8:7, za naslednjo točko je poskrbela Vanja Štembergar, odločilno točko pa je priboril Samo Petje. Slavje Slovencev se je lahko začelo.

Razočarani člani mehiške ekipe.

Zmaga Slovenije je bila za mehiško ekipo popoln šok in po tekmi niso mogli skrivati velikega razočaranja. Zavedali so se tudi, da so močno razočarali milijone gledalcev, ki so prek televizijskih zaslonov spremljali ta spektakel. Slovenski ekipi so zato že ponudili povratno srečanje.

