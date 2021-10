Chorchyp z odlično imitacijo Mirana Ališiča poskrbel za veliko smeha #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Exatlon, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, se tekmovalci ne merijo le na poligonih, temveč tudi v zabavnih družabnih igrah. Tokrat je za veliko smeha poskrbel Denis Porčič – Chorchyp.

Zmagovalna ekipa si na zabavnih igrah prisluži zapestnice. Pet zapestnic pa pomeni medaljo, ki jo lahko posamezni tekmovalec vnovči na izločilnem dvoboju ter tako izniči eno točko nasprotnika.

Tokrat so se tekmovalci Triglava in Jadrana merili v pantomimi. Uspešnejši so bili na koncu člani modre ekipe, za enega najbolj zabavnih trenutkov pa je poskrbel član rdeče ekipe Denis Porčič – Chorchyp, ki je odlično imitiral voditelja Exatlona Mirana Ališiča. Več v zgornjem videu.

Že nocoj tekmovalce čaka nova preizkušnja. Na poligonu Mesto Exatlon jih čaka tekma za motivacijo.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.