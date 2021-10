Razočarani Franko: doživel je kar tri poraze #video

Ekipa Jadran tokrat na poligonu Zlata mrzlica ekipi Triglav ni pustila nobenih možnosti in si je zasluženo pribojevala bivanje v razkošni vili. Pri poražencih je najbolj presenetil Franko Bajc, ki je doživel tri poraze in nobene zmage.

Nekajkrat se je že zgodilo, da je Jadran na začetku tekme povedel, nato pa je ekipa Triglav rezultat preobrnila in na koncu slavila. Toda tokrat ni bilo tako. Jadran je začel izjemno in Triglav je prišel do prve točke šele s pomočjo Vanje, ta je izid zmanjšala na 5:1. Nato so se rdeči modrim približali še na 6:3, pozneje pa jim ni uspelo osvojiti nobene točke več. Zmago Jadrana je z zmago nad Frankom zapečatil Žan Luka Konjar in postavil končni rezultat 10:3.

Franko Bajc velja za enega od najboljših tekmovalcev Exatlona do zdaj, o čemer priča tudi njegova osebna statistika, kjer je v samem vrhu tudi po številu nastopov na poligonih. Prav to je bil razlog, da se je po hudem porazu in selitvi rdeče ekipe v barako počutil nekoliko krivega, saj je tokrat v treh nastopih zabeležil prav toliko porazov. Njegovi sotekmovalci mu še vedno popolnoma zaupajo in verjamejo, da je tokrat imel samo malce slabši dan. Več v zgornjem videu.

Na drugi strani je v modri ekipi Jadrana vladalo neizmerno veselje po prihodu v razkošje, zadnji nastopi pa jim vlivajo še dodatno samozavest.

Ekipi sta se nato v nadaljevanju večera pomerili še v ugibanki. Tudi pantomima je šla tokrat Jadranu bolje od rok. Z zmago so si zagotovili zapestnice. Pet zapestnic tekmovalcu prinese eno medaljo.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.