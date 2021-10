Zdravstveno stanje Thora je še slabše #video

Exatlon je z razlogom najtežja televizijska preizkušnja, saj od tekmovalcev zahteva, da so dan za dnem fizično in mentalno pripravljeni na tekmovanja na izjemno napornih poligonih. Poškodbe so zato pogoste, navsezadnje sta prav iz tega razloga tekmovanje za 50 tisoč evrov morala zapustiti Luka Turk in Katarina Jerše.

Pred nocojšnjo tekmo za vilo vzdušnje v ekipi Triglav zato ni najbolj veselo, saj Marjanca Polutnik še vedno čuti poškodbo izpred tedna dni, Jan Čampa se bori z vnetjem ušesa, Andrei Lenart Thorminator pa je obležal z vročino. Vanja je povedala, da je počutje partnerja Nives Orešnik celo malce slabše kot dan prej, zato na tokratnem poligonu zagotovo ne bo nastopil.

"Ves čas nas poškodbe malo vlečejo nazaj. To bi lahko bila velika težava in to utegnejo modri izkoristiti," je o tem povedal Chorchyp, ki je pred denvi tudi imel težave zaradi zobobola.

"Vidi se, da so naša telesa že utrujena od vseh teh naporov," je dodala Pina, ki meni, da poškodbe, pa četudi manjše, lahko močno vplivajo na potek tekmovanja v igri za 50 tisoč evrov.

Tekmovalci se bodo nocoj merili na poligonu Zlata mrzlica. Ali si bodo rdeči kljub poškodbam uspeli zagotoviti obstanek v vili, bo jasno že nocoj ob 19.45 na Planetu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

