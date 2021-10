Exatlon je morala zapustiti Sanja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Exatlon smo spremljali še en razburljiv izločilni dvoboj, v katerem je novinka Lara Deu premagala Sanjo Novak in jo izločila iz igre za 50 tisoč evrov.

Pred najpomembnejšim dvobojem v Exatlonu smo tudi tokrat najprej spremljali tekmo za medalje. Med dekleti sta se tokrat prebili Eva in Nives, za katero je bil to prvi finale v tekmi za medaljo. Kljub temu, da se je na poligonu odlično borila, je medalja še tretjič šla v roke Evi, ki je zmagala z rezultatom 2:1.

Med fanti smo tokrat spremljali dvoboj novincev. Tja sta se namreč uvrstila Jan in Samo. Tudi onadva sta prikazala izjemen dvoboj, ki je bil tudi zelo napet. Na koncu je nekoliko več zbranosti in spretnosti pokazal Samo in si prislužil svojo prvo medaljo.

Medalje so pomembno vlogo odigrale tudi v izločilnem dvoboju, kjer sta se pomerili novinka Lara Deu in Sanja Novak, ki je pred tem slavila že v dveh izločilnih dvobojih. V tretje pa vseeno ni šlo, čeprav je izkoristila obe medalji, in zato je morala Lara za obstanek v šovu Sanjo premagati kar šestkrat, saj je Sanja z unovčenima medaljama izničila dve Larini zmagi na poligonu.

Sanja je bila po porazu razumljivo razočarana, saj se je morala po šestih tednih napornih tekmovanj posloviti od igre za 50 tisoč evrov. Priznala je, da se v finalu ni počutila najbolje, morda tudi zato, ker je bila pred tem preveč prepričana v svojo zmago in obstanek v šovu. Več v zgornjem videoposnetku.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

