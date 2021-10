Marjanca o nasprotnikih: Vsi bi morali na zdravljenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Exatlon, ki bo na sporedu ob 19.45 na Planetu, tekmovalce čaka zelo pomembna tekma za bonus. Preden so se člani rdeče ekipe podali na poligon, se je med njimi vnela debata o njihovih nasprotnikih in njihovem vedenju.

"Jaz ne vem, kaj je z modrimi, da kar razbijajo. Oni imajo težave z agresijo. Morali bi iti na zdravljenje," je pogovor o modri ekipi, ki po njenem mnenju porazov ne prenaša najbolje, začela Marjanca Polutnik. Z njo sta se strinjali tudi Noemi Jae in Nives Orešnik, ki pa sta poudarili, da se to verjetno dogaja predvsem zaradi številnih porazov na poligonih, ki so jih doživeli. Vseeno pa jima ni všeč, da se nezadovoljstvo ob porazih kaže v obliki jeze.

S tem naj bi se veliko bolj spoprijemali v rdeči ekipi Triglav. "Zdi se mi, da mi dobro prenašamo poraze, ampak jih imamo tudi veliko manj," je povedala Nives Orešnik.

Tekmovalce že nocoj čaka tekma za bonus, ki zmagovalcu prinaša prednost pred jutrišnjo pomembno tekmo za obstoj. Bo pa nocojšnja preizkušnja nekoliko posebna, saj se bodo tekmovalci po poligonu Modri dirkač podili v parih. Eden iz para bo moral poligon samo preteči in predati štafeto drugemu, ta bo potem, ko bo premagal poligon, moral zadeti še vseh pet pripravljenih tarč.

Zmagovalna ekipa bo prejela eno od treh prednosti, ki jim jo bo namenila sreča. Lahko bodo dobili točko prednosti na tekmi, lahko si bodo v prvem krogu tekme za obstoj izbrali nasprotnike ali pa bodo lahko zahtevali ponovitev enega ženskega in enega moškega dvoboja na poligonu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

