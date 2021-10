Vrnitev Marjance še vedno pod vprašajem, Triglav vseeno do zmage #video

Tekmo za vilo je Marjanca Polutnik zapustila v reševalnem vozilu, še isti večer pa se je vrnila med sotekmovalce, ki so bili njene vrnitve nadvse veseli. Šentjurčanka je prepričana, da bo okrevala čez nekaj dni in se bo vrnila na poligone, saj je povedala, da se ji poškodbe hitro celijo. Vseeno pa bo potrebovala dodatne zdravniške preiskave in šele nato bo jasno, ali bo res lahko nadaljevala tekmovanje.

Tokratno tekmo za motivacijo je Marjanca zato presedela na tribuni in je lahko le spodbujala svoje tekmovalce, kjer se ji je pridružila tudi Lara Deu, ta je dan prej prav tako doživela neprijeten udarec in ni mogla tekmovati na poligonu.

Zmago na poligonu je precej prepričljivo dobila ekipa Exatlon z rezultatom 10:7. Pri modrih so bili na tej tekmi veliki dolžniki novinci, ki od so od sedmih točk Jadrana prispevali le eno točko, preostalih šest so jih prispevali "staroselci". Na drugi strani je pozitivno presenetila Noemi, ki je dosegla kar dve zmagi.

Ekipa Triglav je na koncu lahko izbirala med tremi nagradami za motivacijo. Izbor številke, pod temi so se skrivale nagrade, so prepustili Marjanci Polutnik in sreča jim je namenila Exatrening, kjer so se lahko še bolj posvetili treningom finalnih iger. Iz rok sta jim spolzeli bolj adrenalinski nagradi deskanje in vožnja s štirikolesniki.

Že jutri ekipi čaka še pomembnejša preizkušnja, saj se bodo na poligonu udarili za bonus, ki zmagovalni ekipi prinaša prednost na tekmi za obstoj.

