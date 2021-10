Kako huda je poškodba Marjance Polutnik? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tekmi za vilo so šele po odločilem štafetnem dvoboju slavili tekmovalci ekipe Triglav, vendar razloga za veselje niso imeli, saj so ravno v odločilni tekmi ostali brez ene najuspešnejših tekmovalk Exatlona.

Ekipi Triglav je na včerajšnji tekmi uspelo izpolniti cilj – ostati še naprej v vili. Vendar so za uspeh plačali zelo visoko ceno. Prav na zadnji štafetni tekmi, ki je bila na vrsti pri rezultatu 9:9, si je namreč nogo poškodovala Marjanca Polutnik, ki je zaradi bolečin potočila tudi nekaj solz, s poligona pa so jo nato odpeljali v reševalnem vozilu.

Prav zato po povratku v vilo vzdušje v rdeči ekipi ni bilo preveč razigrano. "Na današnji tekmi smo več izgubili kot pridobili," je povedal Lenart in dodal, da bi se raje preselil v barako in bi vsi ostali zdravi, kot pa da je moralo priti do te poškodbe.

Franko pa je pred ekipo izpostavil Marjančino požrtvovalnost. Tekmo je namreč nadaljevala, čeprav se ji je poškodba pripetila na sredini poligona. Prav zaradi njenega doprinosa k ekipi si vsi želijo, da bi se Šentjurčanka vendarle lahko vrnila v ekipo. Več v zgornjem videoposnetku.

Kakšno poškodbo je staknila Marjanca in kaj to pomeni za njeno nadaljevanje tekmovanja, bo jasno v nocojšnji oddaji Exatlon, v kateri bomo spremljali tudi tekmo za motivacijo.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.