Starost: 29 let

Kraj bivanja: Metlika

Samo Petje je star 29 let in prihaja iz Metlike. Je poklicni kickbokser. Nad borilnimi športi se je navdušil že v osnovni šoli. Pravi, da so njegove glavne prednosti pred preostalimi tekmovalci v Exatlonu vztrajnost, osredotočenost, eksplozivnost in moč. V modro ekipo želi prinesti novo energijo in nov zagon ter jim tako pomagati do še več pomembnih zmag.

