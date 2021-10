Po izjemni zmagi niso imeli prevelikega razloga za slavje #video

Preden so se tekmovalci pognali po poligonu Mračno skladišče, se je ekipi Jadrana pridružila nova moč. Namesto poškodovanega Luke Turka je v tekmovanje vstopil poklicni kickbokser Samo Petje.

Na poligonu smo spet spremljali živčno vojno, ki jo je dodatno popestril še pravi naliv. Ekipi sta bili ves čas izjemno izenačeni, le proti koncu je vse bolj kazalo na ponovno zmago ekipe Jadrana. Toda tudi tokrat je rdeči ekipi Triglav uspelo narediti preobrat in izsiliti odločilno štafetno tekmo, ki pri rezultatu 9:9 odloča o zmagovalcu.

Za Jadran sta se na odločilni tekmi pomerila Alen Lamper in Sanja Novak, za Triglav pa Franko Bajc in Marjanca Polutnik. Tudi na tem dvoboju so odločale malenkosti, nekaj več zbranosti in natančnosti pa je na koncu vendarle pokazal Franko Bajc, ki je rdeči ekipi podaljšal bivanje v vili za vsaj še en teden.

Kljub zmagi pa rdeča ekipa ni imela pretiranega razloga za veselje, saj se je prav na zadnji tekmi poškodovala ena njihovih najboljših tekmovalk Marjanca Polutnik. Pri skoku v bazen si je namreč zvila gleženj in v cilju so jo zaradi močnih bolečin premagale celo solze. K njej je hitro pristopila zdravniška ekipa, Marjanca pa je poligon nato zapustila v reševalnem vozilu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

