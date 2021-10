Veljal je za favorita Exatlona, zdaj upe polaga vanj #video

Iz Dominikanske republike se je vrnil Luka Turk, tekmovalec, ki je zaradi poškodb moral zapustiti Exatlon. Dopoldne je že gostoval v naši oddaji Jutro na Planetu in dejal, da zdaj, ko ni več v igri za 50 tisoč evrov, to privošči svojemu sotekmovalcu. "On je moj mini projekt," ga je opisal Luka. Prav Luko so kot neformalnega vodjo modrih nekateri tekmovalci že videli celo kot finalista. Celoten pogovor z Luko Turkom si lahko ogledate spodaj.

Luko smo spoznali kot tekmovalca modre ekipe Jadran v Exatlonu, predvsem pa je prvak v ledenem plavanju in učitelj gibanja. Pravi, da se je tudi v Exatlonu veliko naučil, tudi od konkurence. Zdaj si bo vzel čas predvsem za prijatelje in dekle, nato pa se bo vrgel nazaj v delo.

