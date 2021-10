Tekmovalci razkrili, kaj pomenijo njihove tetovaže #video

Tekmovalka ekipe Triglav Marjanca Polutnik je priznala, da je svojo prvo tetovažo že pri petnajstih letih dobila tako, da se je v salon odpravila s ponarejenim podpisom staršev. Še bolj si je svoje prve tetovaže pri osemnajstih letih kot kaže želel Chorchyp, ki si jo je naredil kar sam.

Sicer pa so tekmovalci povedali, da ima večina njihovih tetovaž globlji pomen in da ima vsaka svojo zgodbo povezano z različnimi življenjskimi izkušnjami in preizkušnjami. "Na kožo moraš dati nekaj, kar tu bo nekaj pomenilo celo tvoje življenje. Nekateri dajo nekaj, za kar jim je potem čez deset let žal. Gor moraš dati svoje prepričanje in tudi ko tetovažo pogledaš čez petdeset let, boš točno vedel, kakšno je bilo tvoje prepričanje v mladih letih," je povedal Chorchyp. Več v zgornjem videu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

