Katarina Braniselj je nova voditeljica Planet 18 #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsem gledalcem Planeta nova voditeljica Planet 18 Katarina Braniselj sporoča, da lahko pričakujejo predvsem Katarino, kot jo že poznamo, spreminjala se ne bo. "Torej, mene z vsem znanjem, ki sem ga do zdaj že nabrala v tej svojo novinarsko-voditeljski karieri. Seveda so pa potem v vsakem mediju verjetno različni pristopi. Tako da mene v nekem novem okolju, no."

"Svet niso samo umori, nasilje, politika, prepiri. Svet je tudi marsikaj lepega. Vsak v vsakdanjem življenju mora to poiskati. In je fino, da je prostor v informativnem programu, jaz temu rečem, prostor za dobre zgodbe. Dobre zgodbe so, poiskati jih je treba, ponuditi ljudem, zaradi tega, ker potem tudi malo lažje živimo."

Vse zamujene vsebine, tudi informativne oddaje, si lahko ogledate na naši videoplatformi Planeteka.si.

Informativna oddaja Planet 18 je na sporedu vsak dan ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.