Novo pravilo je tekmovalcem dalo misliti #video

Voditelj Exatlona Miran Ališič je tekmovalcem razkril, da so na polovici tekmovanja in da od zdaj ne bodo več prihajali novi tekmovalci. Nekateri člani Triglava so prepričani, da se tekma za 50 tisoč evrov zdaj šele zares začenja.

"Zdaj se bo začelo dogajati. Nadaljujemo samo tisti, ki smo že tukaj. Vse svoje nasprotnike sem že lahko spoznal in vidim, kako jim gre, in vem, kaj me čaka, če bom želel v tekmovanju priti daleč," je povedal Franko in dodal, da je to zanj dobra novica ter da komaj čaka, da tekmovanje pride v fazo, ko ekip ne bo več in bodo tekmovali vsak zase. Le en fant in eno dekle bosta na koncu postala zmagovalca in bosta domov odnesla 50 tisoč evrov nagrade.

Ker so poškodbe v Exatlonu del vsakdana, je tekmovalce zanimalo, kako se bo nadaljevalo tekmovanje, če bo hkrati več tekmovalcev zaradi poškodbe moralo zapustiti šov.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.