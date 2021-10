Tako je bila vražja dama videti prej #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ki ga na Planetu predvajajo vsako soboto ob 21. uri, je tokrat o svoji spremembi videza odkrito spregovorila Nika Čukur. V pogovoru s Piko Zrim je Nika razkrila podrobnosti o tem, zakaj se je zredila in kako ji je nato uspelo izgubiti kar 20 kilogramov.

Nika Čukur je v tretji oddaji šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame najprej priznala, da lepotne operacije še ni imela, se pa odloča za osvežitvene tretmaje pri lepotnih kirurgih. Piki je povedala, da tudi ona razmišlja o operaciji prsi, saj jo moti, da so po porodu spremenjene in nižje.

Dejala je, da ji je postavo zelo spremenila nosečnost v zrelih letih. "Pred nosečnostjo sem živela zelo zdravo. Ukvarjala sem se s športom, jedla zdravo petkrat na dan. Kilogrami pa so se vseeno nabirali," se je spominjala Nika in dodala, da je to tema, o kateri bi se moralo več govoriti.

Videz Nike Čukur pred začetkom diete

Nato je odkrito priznala, da se je hujšanja lotila na zelo nezdrav način. "Poskusila sem malo morje diet, ugotovila pa, da je najučinkovitejši princip: 'Če je okusno, izpljuni.'" Tako je izgubila kar 20 kilogramov. Nika je odkrito povedala, da je tako življenje zelo dolgočasno. Njeni dnevi sledijo strogi rutini, kar je po Nikinih besedah ključni dejavnik za uspeh pri boju s kilogrami.

