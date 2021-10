Spektakel v Exatlonu: Naši se bodo pomerili z Mehičani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novico, ki jo je tekmovalcem predal voditelj Miran Ališič, so tekmovalci ekip Triglav in Jadran sprejeli z res velikim navdušenjem. V torek se izjemoma ne bodo borili eden proti drugemu, ampak bodo združili moči in na poligonu poskusili premagati ekipo tekmovalcev iz mehiškega Exatlona.

Kdo bo sestavljal reprezentanco, ki se bo zoperstavila Mehiki, bomo izvedeli v ponedeljkovi oddaji Exatlon Slovenija. Več v zgornjem videu.

Exatlon je mednarodni televizijski format in predvajajo ga v več državah po svetu. Poleg Slovenije tudi v Mehiki, ZDA, Romuniji, Kolumbiji in na Madžarskem. Ekipe posameznih držav se zato občasno srečajo tudi na posebnih mednarodnih tekmah. Ekipa Mehike na tovrstnih tekmah velja za eno najboljših, zato naše tekmovalce čaka zelo zahtevna preizkušnja.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

