Čudovito novico za Franka je pokvaril še en poraz #video

Ekipi Triglav in Jadran sta se tokrat pomerili na tekmi za bonus, ki zmagovalcem prinaša prednost na tekmi za obstoj. Še pred tem pa je Franko Bajc prejel čudovito novico, ki ga je ganila do solz.

Preden so se tekmovalci podali na poligon Sršenje gnezdo, je bilo zelo čustveno v baraki ekipe Triglav, saj je Franko Bajc končno odprl pismo, ki mu ga je pred odhodom dala sestra in mu naročila, naj ga odpre na ta datum. Ko je Franko prebiral pismo so ga hitro premagale solze, čez nekaj trenutkov pa je le s težavo tekmovalcem obelodanil: "Stric bom!" To bo njegov drugi nečak. Več v zgornjem videoposnetku.

Časa za slavje med rdečimi vseeno ni bilo, saj so po dveh visokih zaporednih porazih vse svoje misli hitro usmerili v tekmo za bonus. Začeli so dobro in vodili že z 2:0, nato pa je Jadranu uspelo vzpostaviti ravnovesje. Kmalu zatem so si nabrali tudi nekaj prednosti, ko je bilo že videti, da bo Jadran tudi tokrat zanesljivo in visoko zmagal, se je Triglav začel nevarno približevati. A do preobrata kljub vsemu tokrat ni prišlo. Jadran je na koncu še tretjič zapored slavil. Tokrat z rezultatom 10:7.

Tekmovalci modre ekipe so po še eni odlični predstavi povedali, da želijo teden zaključiti z zmagami na vseh preizkušnjah v tem tednu.

Odločilni dvoboj med Igorjem Mikičem in Žan Luko Konjarjem:

Modri so si z zmago priborili prednost pred dvobojem za obstoj. Sreča jim je namenila, da bodo to tekmo začeli z eno točko prednosti.

