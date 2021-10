Po rekordnem porazu ozračje vse bolj napeto #video

Na zelo zanimivem poligonu Mesto Exatlon je edino točko ekipi Triglava prinesel Simon Blaževič Sisi. Končni rezultat je bil tako kar 10:1 za ekipo Jadran, kar je najvišja zmaga v dosedanjem poteku Exatlona. Po dveh zaporednih porazih z visoko razliko, včeraj je Triglav izgubil z 10:3, so vse opaznejša trenja v ekipi. Prav zato je vodja rdeče ekipe Igor Mikič Mišica sklical nujni sestanek. Kaj so tekmovalci drug drugemu povedali, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Medtem pa so člani modre ekipe uživali v zasluženi nagradi. Prvič jim je uspelo dobiti tekmo za motivacijo in spoznali so, da je nagrada res dobrodošla. V prihodnje nameravajo to tekmo jemati še bolj resno kot doslej. Kako so tekmovalci uživali v Karibskem morju, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Pozneje sta se ekipi pomerili še v Exaballu. Ekipi Triglav in Jadran sta odigrali tekmo v karibski košarki. Spet so bili boljši modri, z zmago pa so si prislužili zapestnice. Pet zapestnic prinese tekmovalcu eno medaljo, ki jo lahko unovči v izločilnem dvoboju.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

