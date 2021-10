Solze so tekle v potokih: šov je zapustil Chorchyp #video

Nocoj smo v Exatlonu spremljali enega najbolj razburljivih in predvsem zelo čustvenih dvobojev do zdaj. Tekmovalci Triglava so se s solzami poslovili od svojega vodje Chorchypa. Šov je zapustila tudi Kaja Casar.

Dan v Exatlonu se je začel z velikim presenečenjem, da bo ekipa Jadran zaradi poškodbe ostala brez še ene svoje tekmovalke. Zaradi težje poškodbe, ima pretrgane kolenske vezi, dvobojev na poligonih ni mogla nadaljevati novinka Kaja Casar, zato se je morala od igre za 50 tisoč evrov posloviti. "Poškodbe so sestavni del športa. Vseeno je bila moja izkušnja nepozabna. Sotekmovalci so jo naredili še toliko boljšo in želim jim vso srečo naprej," je ob slovesu povedala Prekmurka.

Izločilni dvoboj

Še večje presenečenje je sledilo malce kasneje, ko je Marjanca Polutnik razkrila, koga je kot statistično najboljša tekmovalka izbrala za nasprotnika Igorju Mikiču Mišici. V dvoboj je moral Denis Porčič Chorchyp, kar je presenetilo večino tekmovalcev rdeče ekipe, ki so glasno povedali, da se z Marjančino odločitvijo ne strinjajo, saj naj bi bil Chorchyp preveč pomemben člen ekipe. "Neumna izbira. Ampak, kaj bi človek drugega pričakoval od Marjance, ki rada meša dr**," je njen izbor pokomentiral Mikič, svoje nestrinjanje pa je izrazil tudi Franko, ki je prepričan, da na tak način Marjanca samo išče pozornost.

Toda poti nazaj ni bilo. Po tekmi za medalje, ki sta jih osvojila Andrei Lenart in nekoliko presenetljivo tudi Noemi Jae, se je ekipa Triglav preselila na poligon Mračno skladišče. Tudi tokrat sta se tekmovalca udarila na štiri osvojene točke.

Bolje je pričakovano začel Chorchyp, ki je v jegovem najpomembnejšem dvoboju do zdaj vodil že z 2:0 in kasneje s 3:1, nato pa je Mikiču uspel preobrat. Pri rezultatu 3:3 sta se dvobojevalca še zdanjič podala na poligon. V finalni igri je bil Chorchyp že na pragu zmage, a se mu je en obroč nesrečno odbil s kljuke. Več sreče je nato imel Mišica, ki si je z natančnim metom po dolgi in napeti tekmi zagotovil obstanek v šovu.

Mikič in Chorchyp sta si ob koncu prijateljsko padla v objem, preostale tekmovalce pa so oblile solze, ki so tekle v potokih, saj so tekmovalci čutili, da so izgubili svojega vodjo in pomembnega člana ekipe. Chorchyp je ob slovesu sotekmovalcem na srce položil, da naj zdaj končno stopijo skupaj, pozabijo na medsebojne zamere, in jim povedal, da pričakuje, da se bodo vrnili na zmagovalna pota.

Čustveno slovo Chorchypa od sotekmovalcev:

Tekmovalce v prihodnjem tednu čaka še ena zelo zanimiva tekma. Tekmovalci Exatlon Slovenije se bodo na mednarodni tekmi pomerili s tekmovalci Exatlon Mehika. Kako uspešna bo slovenska ekipa na tej posebni tekmi, bo jasno že v torek, 26. oktobra, ob 19.45 na Planetu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

