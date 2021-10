Povišani toni med rdečimi: "Zdaj bom pa jaz znorel, vedno ista scena!" #video

Rdeča ekipa Triglav ima v Exatlonu zelo slab teden, saj je na vseh preizkušnjah izgubila. Čeprav so člani poskušali dvigniti razpoloženje in motivacijo v ekipi, je bilo na tekmi za obstoj videti, da je med njimi vse več napetosti.

Člani ekipe Triglav so pred tekmo za obstoj priznali, da so jih zaporedni porazi pahnili v hudo krizo, vseeno pa so bili odločeni na novi tekmi spet pokazati, zakaj so bili v tednih pred tem skoraj nepremagljivi. Pred tekmo so sestavili tudi himno in si nadeli rdeče trakove, da bi si dvignili samozavest.

Toda ekipa Jadran se ni pustila ustrahovati in hitro pokazala, kdo bo gospodar na tokratnem poligonu. Vse to je prišlo tekmovalcem Triglava do živega in kmalu je bilo mogoče na klopi slišati povišane tone in zaznati napetosti. Razkol med tekmovalci je, kot kaže, velik, kar dokazujejo tudi skrivni pogovori med tekmovalci in vse bolj očitno taktiziranje, saj nekateri tekmovalci bolj gledajo na osebno statistiko, da bi se izognili izločitvenemu dvoboju, kot na ekipni uspeh. Več v zgornjem videu.

Zaradi poraza na tekmi za obstoj bodo fantje iz rdeče ekipe prvič morali na izločilni dvoboj. Prvi dvobojevalec je zaradi najslabše osebne statistike postal Igor Mikič, njegovega nasprotnika pa bo določila statistično najboljša tekmovalka Marjanca Polutnik, ki je na poligonih 72-odstotno uspešna.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

