V izločilni dvoboj bo moral Igor Mikič Mišica #video

Pred tekmo na poligonu Potopljeni zmaj je bilo mogoče čutiti več živčnosti v ekipi Triglav, ki je imela za sabo zelo težak teden. Vse tri tekme na poligonih so namreč izgubili. Kljub temu, da so želeli najti pot iz krize, jim to niti v tekmi za obstoj ni uspelo. Tudi na tekmi je bilo med njimi opaziti kar nekaj napetosti.

Ekipa Jadran je tekmo začel s točko prednosti, ki si jo je priborila na tekmi za bonus dan prej, svojo premoč pa so modri pokazali tudi na poligonu in si hitro nabrali nekaj točk prednosti. Zelo suvereno so prišli do svoje devete točke, nato pa so se začeli rdeči z nekaj zaporednimi zmagami nevarno bližati. Toda tudi tokrat jim rezultata ni uspelo obrniti in Jadran je slavil z 10:6. V rdeči ekipi je bilo med tekmo mogoče opaziti tudi nekaj taktiziranja, saj nihče ni želel pokvariti osebne statistike, vseeno pa tega nihče od tekmovalcev ni želel priznati.

V ekipi Jadran sta bila tokrat najuspešnejša Alen Lamper s tremi točkami in novinka Lara Deu, ki je v treh tekmah dosegla dve zmagi.

Ker so bili v tem tednu v obeh ekipah za izločilni dvoboj na vrsti fantje, je voditelj Miran Ališič najprej razglasil, kdo je statistično najslabši moški tekmovalec ekipe Triglav. To je bil Igor Mikič Mišica, ki je tokrat z dvema zmagama v treh dvobojih sicer pokazal odlično predstavo. Kot prvi dvobojevalec je tudi že razkril, s katerim od sotekmovalcev bi se najraje pomeril v izločilnem dvoboju. Povedal je, da bi rad za nasprotnika imel Simona Blaževiča Sisija, ker sta dobra prijatelja in ker skupaj tudi veliko trenirata.

Toda Mišica si vseeno ne bo mogel sam izbrati nasprotnika. Ta naloga je doletela Marjanco Polutnik, ki ima kljub odsotnosti zaradi poškodbe še vedno najboljšo statistiko v rdeči ekipi. Več v zgornjem videu.

Koga bo Marjanca izbrala za drugega dvobojevalca v izločilnem dvoboju, bo jasno v naslednji oddaji, ko bomo izvedeli tudi, kdo od tekmovalcev se bo moral posloviti od igre za 50 tisoč evrov.

