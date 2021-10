Franka Bajca premagale solze. Kaj piše v pismu? #video

Dogajanje v nocojšnji oddaji Exatlon, v kateri se bodo tekmovalci Triglava in Jadrana pomerili na tekmi za bonus, bo tudi precej čustveno. Pismo, ki ga je prejel Franko Bajc, ga je namreč ganilo do solz.

Sedmi teden bojev na poligonih v Exatlonu je povsem v znamenju modre ekipe Jadran, ki je dobila tako tekmo za vilo kot tudi tekmo za motivacijo.

V rdeči ekipi Triglav, v kateri je zaradi porazov prišlo do vidnih napetosti med posameznimi tekmovalci, so pričakovali, da se bo njihov dolgi zmagoviti niz prej ali slej končal. Na nocojšnji tekmi za bonus pa so odločeni, da se vrnejo na staro pot in slavijo na poligonu Sršenje gnezdo. Poudarili so, da je najpomembneje, da začnejo ponovno verjeti vase in dvignejo razpoloženje v ekipi.

Vpliv na to utegne imeti tudi pismo, ki ga je pred tekmo prejel Franko Bajc. Preden ga je odprl, so se tekmovalci rdeče ekipe v baraki veliko šalili o tem, kaj je v pismu. Ko ga je Franko začel brati, pa ni mogel zadržati solz. Več v zgornjem videu.

Kaj je pisalo v pismu, ki ga je prejel Franko Bajc, in ali bo to vplivalo tudi na njegovo predstavo na tekmi za bonus, preverite v nocojšnji oddaji.

