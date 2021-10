Chorchyp sotekmovalki: To delajo slabiči #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije zaporedni porazi so precej načeli dinamiko v rdeči ekipi Triglav. Pred zelo pomembno tekmo za obstoj, je vse bolj jasno, da so pogledi tekmovalcev, kako ekipo rešiti iz krize zelo različni.

Pred najpomembnejšo ekipno tekmo, ki odloča, katera ekipa se bo morala posloviti od enega svojih tekmovalcev, je bilo predvsem v rdeči ekipi zelo napeto. Razlog so kar trije zaporedni porazi v tem tednu.

Najstarejši član ekipe Chorchyp je zato sklical sotekmovalce in jim predlagal ekipne treninge, ki bi jim pomagali ponovno dvigniti razploženje v ekipi in se bolje odzivati pod pritiskom tekmovanja. Chorchyp je prepričan, da vsi skupaj premalo truda vlagajo v to, da bi se vrnili na zmagovalno pot.

Z njim se ni povsem strinjala Nives Orešnik, ki je prepričana, da vsakemu tekmovalcu v pripravah na tekmo ustreza drugačen pristop. "Jaz nimam občutka, da danes nisem izkoristila dne in sem bila lena. To se mi zdi malo krivično, da se reče za celo skupino. Eni smo recimo malo dlje spali, ker smo to rabili, ker je bil včeraj dolg dan. Deževalo je, zato tudi nismo mogli toliko trenirati."

Kakršnikoli izgovori pa 41-letniku iz Kranjske gore niso bili všeč. "Tekma se bliža koncu in vedno bolj bo treba pritisniti. To je enako kot bi se bližala borba, jaz bi pa iskal izgovore. Dež pada, včeraj sem slabo spal ... To delajo slabiči!"

Ali bo odkrit pogovor rdeče ekipe prispeval knjihovim boljšim predstavam na poligonu, bo jasno že nocoj, ko se bosta ekipi pomerili na tekmi za obstanek.

