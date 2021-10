Marjanca v solzah: Sploh ne vem, kaj delam tu #video

Preden se je tekma za vilo začela, so tekmovalci modre ekipe Jadran izvedeli, kdo iz rdeče ekipe Triglav je moral po izločilnem dvoboju zapustiti Exatlon. Na njihovo veliko presenečenje to ni bil Igor Mikič Mišica, ampak Denis Porčič - Chorchyp. "Exatlon je poln presenečenj," je ob tem pripomnil Alen Lamper, Igor Mikič pa dodal, da ga je ta zmaga napolnila z novo energijo in motivacijo.

Čeprav je bilo v ekipi Triglav mogoče čutiti nekaj več pozitivne energije in složnosti, kar so Chorchypu obljubili ob njegovem odhodu, pa to za zmago na nadvse pomembni tekmi za vilo ni bilo dovolj. Spet so doživeli poraz, tokrat z rezultatom 10:6. Omeniti je treba, da se je Franko Bajc na poligon pognal dvakrat in obakrat izgubil, medtem ko je Thor v dveh tekmah dosegel dve zmagi.

Največji junak tekme za vilo je postal Alen Lamper, ki je svoji ekipi prinesel kar tri točke. Za nagrado je lahko kot prvi preizkusil novo pridobitev v vili: masažno kopel. Tudi sicer je bilo po zmagi v modri ekipi mogoče čutiti nadvse sproščeno vzdušje.

Manj veselo je bilo v baraki, v kateri bo še drugi teden zapored morala bivati rdeča ekipa Triglav, kjer se je čustveno zlomila Marjanca Polutnik. Sotekmovalkam je zaupala, da po poškodbi, zaradi katere na poligonih ni tekmovala dva tedna, ne najde več prave motivacije, v težkih trenutkih pa zelo pogreša bližino svojih bližnjih. "Sploh ne vem, kaj delam tu," je dejala, medtem ko so jo preostale tekmovalke spodbujale, naj ne obupa prehitro. Več v zgornjem videu.

Sicer pa so tekmovalci že povsem na trnih, saj jih že jutri čaka zares posebna preizkušnja. Na poligonu Mesto Exatlon se bodo namreč kot ena ekipa pomerili proti ekipi Mehike, ki na tovrstnih mednarodnih dvobojih vedno velja za velikega favorita.

