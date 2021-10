Spopad med vražjimi damami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsako soboto ob 21. uri lahko na Planetu spremljate šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Tokrat so se Mariborčanke z Ljubljančankami pomerile v lokostrelstvu. Poleg začetnih dvomov in težav pri ciljanju tarče smo lahko bili priča tudi povzdigovanju glasu Pike Zrim.