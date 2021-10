Tako se je ozračje zaostrilo pri Čukurjih doma #video

Na Planetu si lahko vsako soboto ob 21.00 ogledate šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Tokrat smo doma obiskali Niko Čukur, kjer je njen mož Boštjan, prepoznaven pod vzdevkom 6 Pack Čukur, razkazal svojo zbirko čevljev in kap. Medtem pa se je ozračje med zakoncema zaostrilo ...

6 Pack Čukur, mož vražje dame Nike Čukur, je tokrat v oddaji The Real Housewives Slovenija razkazal svojo kolekcijo čevljev in kap. Sprva smo lahko videli, kateri par obutve je najnovejši v njegovi kolekciji: "Ti so od Luke Dončiča. Moramo podpirati Slovence v zamejstvu," se je pošalil Boštjan.

Zataknilo pa se je pri tem, kam jih bo pospravil, saj ima omaro s čevlji in kapami povsem polno. Nika je ob tem komentirala: "To je njegov muzej. To so mali totemi, ki se jih ne sme nihče dotakniti in ki jih nihče ne zna pravilno pospraviti." Boštjan je takoj, ko je odprl omaro, videl, da mu je žena stikala po njej, saj kapa ni bila pravilno zložena.

"Kapo mi raje odloži na posteljo, kot pa da mi jo daš narobe zloženo v omaro," je Niki z nezadovoljstvom dejal mož, dodal pa še: "Raje jo pusti pri miru. Resno ti govorim," in pri tem požugal s prstom.

