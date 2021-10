Takšen nasvet ima za vas slovenski pevec #video

Andrej Šifrer nam je v oddaji najprej razkazal svojo steno, na kateri ima izobešene vse nagrade, ki jih je prejel v svoji glasbeni karieri. Če ga pot ne bi zanesla v glasbene vode, bi v življenju opravljal poklic pravnika. "Sem eden tistih diplomiranih pravnikov, ki nikoli ni opravljal svoje prvobitne namere," je priznal Andrej.

Razkril je, da ga je doma najbolj podpirala mati, oče pa je njegovo petje opisoval kot jamranje. Mama je bila po njegovih besedah ostra, ampak mu je bila v izredno oporo. "Včasih me je dvigovala in masirala perutnice, včasih pa me je držala na tleh kot utež," je dejal pevec. Zase pravi, da ni prepričan, kateri način vzgoje je prevladoval pri njegovih otrocih, je pa srečen, ker so izredno uspešni.

Andrej je s ponosom pokazal svoje nagrade. Andrej Šifrer je tudi dedek, pri čemer pa vsa vzgojna načela odmisli. "Starši jih vzgajajo, mi pa jih razvajamo," je nasmejano priznal pevec.

V prostem času rad pripravlja tudi druženja za prijatelje, pri čemer mu je v izredno pomoč žena. "Jaz sem ekran, ona pa je tiskano vezje v ozadju. Drug brez drugega ne funkcionirava," je opisal njun odnos, zagovarja pa prepričanje, da mora biti pri ljubezni prisotna zdrava mera vsega.

Pevec je pogovor sklenil z življenjskim nasvetom za vse moške: "Ženski ne kupujte nič za v kuhinjo, ker to pomeni delaj. Držite se nakita ali pa opazujte, kateri parfum uporablja. Predvsem pa se ne odločajte za darilo zadnji dan."

Magazinska oddaja Planet Vau je na Planetu vsako soboto ob 18.30.

