Šest let po zaroki sta se poročila Robin Thicke in njegova dolgoletna izbranka April Love Geary. Zvezdniški par si je večno zvestobo obljubil ob plaži na Rtu svetega Luke v Mehiki.

Poroka se je odvila le nekaj dni po filmskem festivalu v Cannesu, kjer je 48-letni glasbenik, ki ga poznamo po uspešnici Blurred Lines, ponovno pokleknil pred svojo partnerko. Zaročila sta se že pred šestimi leti, a se je Thicke odločil, da zaroko ponovi. "Robin me je presenetil med najinim potovanjem v Cannes, ko me je z novim prstanom še enkrat prosil za roko," je 30-letna manekenka pred dnevi zapisala na družbenem omrežju Instagram in dodala: "To potovanje je bilo tako sanjsko. Zelo te imam rada."

Mladoporočenca sta s svojimi sledilci delila tudi utrinke z nedavne poroke in jim ponudila vpogled v njun veliki dan. Kot je razvidno s posnetka, se je poroka odvila v intimnem krogu, med katerimi so bili njuni otroci, na slavju pa sta si privoščila ognjemet, veliko torto in stolp s penino. "Poroka leta. Gospod in gospa Thicke," sta zapisala pod posnetek.

Pevec se je na poroki poklonil tudi svojemu pokojnemu očetu, igralcu Alanu Thicku in s svojo potezo navdušil vse prisotne. Očetu je namenil prost sedež v prvi vrsti, nanj pa obesil napis: "V ljubeč spomin na Alana Thicka, ženinovega očeta. Čeprav danes ne moreš biti tukaj z nami, tvoja ljubezen in luč ostajata v naših srcih."

Osemnajst let starostne razlike

Robin Thicke in April Love Geary sta par od leta 2014, ko se je pevec ločil od igralke Paule Patton, s katero je bil poročen deset let. Javnosti sta svojo zvezo razkrila na filmskem festivalu v Cannesu leta 2015, od kjer najverjetneje odločitev, da zaroko nekaj dni pred poroko še enkrat ponovita.

Zaradi precejšne starostne razlike – loči ju namreč 18 let – sta se morala v javnosti že večkrat "zagovarjati", a zvezo, ki sta jo zdaj okronala še s poroko, uspešno krmarita že več kot desetletje. Skupaj imata tri otroke, dve hčerki in sina, medtem ko ima Thicke iz prejšnjega zakona še enega sina.

