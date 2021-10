Imamo v Exatlonu zaljubljeni parček? #video

Edini par, ki se je v Dominikansko republiko odpravil skupaj, sta bila Nives Orešnik in Andrei Lenart, ki sta sotekmovalca v rdeči ekipi Triglav. Ljubezenske iskrice pa je v zadnjih dneh opaziti tudi med članoma modre ekipe Jadran, gimnastičarko Laro Deu in kickbokserjem Samom Petjetom, ki drug drugega po napornih tekmah na poligonih rada zmasirata in si med ležanjem na postelji izmenjujeta nežnosti. Samo je priznal, da mu po nekaj tednih v tekmovanju že manjka bližine in da se je prijetno z nekom stisniti.

"Samo mi je povedal nekatere stvari. Da mu je Lara zelo simpatična," pa je razkril Alen Lamper, ki ga malce skrbi, da vse skupaj ne bi preveč vplivalo na njune nastope na poligonih. Več v zgornjem videu.

Sicer pa tekmovalce čaka povratna tekma z ekipo Mehike, ki jo je Slovenija na prvi tekmi ugnala z rezultatom 10:7. To je bil sploh prvi poraz mehiške ekipe na tovrstnih mednarodnih tekmah v Exatlonu. Tokratna mednarodna preizkušnja bo potekala na poligonu Pekel.

Vrhunec večera pa bo vsekakor izločitveni dvoboj, v katerem se bosta tokrat zaradi poraza na tekmi za obstoj merili tekmovalki iz ekipe Triglav. Prva dvobojevalka je zaradi najslabše osebne statistike postala Nives Orešnik, njeno nasprotnico pa bo zaradi najboljše osebne statistike spet morala izbrati Marjanca Polutnik.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

